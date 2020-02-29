Скликання позачергового засідання Ради і арешт рахунків НСТУ: новини за 28 лютого

Колаж РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради, В НСТУ заявили про арешт рахунків, ВООЗ підвищила оцінку ризику коронавируса в світі. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 28 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Президент скликав позачергове засідання Верховної ради

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня, в порядку денному питання Кабміну і звіт правоохоронців

В Офісі президента повідомили, що президент звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання про розгляд кількох проектів законів і Кабінету міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів. Всі подробиці про те, що розгляне Рада - в матеріалі РБК-Україна.

ВООЗ підвищила оцінку ризику коронавірусу у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавірусу на глобальному рівні. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент ризик поширення коронавірусу у світі є дуже високим.

В НСТУ заявили про арешт рахунків, роботу мовника заблоковано

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) заявила, що її рахунки було арештовано, що призвело до блокування роботи "Суспільного". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НСТУ.

Так, згідно з рішенням суду "Суспільне" має сплатити борг акціонерному товариству "Євроньюз" у розмірі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 гривень судового збору в рамках провадження відкритого Міністерством юстиції України.

Зазначається, що "Суспільне" отримало цей борг як правонаступник прав та обов'язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

Сина екс-голови КСУ заарештували у справі про схему з викраденими елітними авто

Сина екс-голови Конституційного суду України Андрія Стрижака-молодшого на суді у справі про схему з викраденими елітними авто взяли під варту із заставою 17 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора і джерело в правоохоронних органах.

Повідомляється, що суд взяв під варту шістьох осіб, які підозрюються у викраденні авто на території країн Євросоюзу. Також суд визначив організатору розмір застави в 17 млн гривень, а членам групи на загальну суму 15,7 млн гривень. Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах підтверджує, що організатором є Андрій Стрижак-молодший.

В Одесі обвинувачений з гранатою взяв суддів в заручники

У Приморському райсуді Одеси обвинувачений з гранатою взяв в заручники двох суддів. Повідомляється, що під час судового засідання обвинувачений в умисному вбивстві дістав гранату і погрожував підірвати себе і всіх присутніх. В екстреному порядку з будівлі суду були евакуйовані відвідувачі та працівники.

За даними місцевих ЗМІ, обвинуваченого звуть В'ячеслав Гарькавий, його судять за вбивство громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року. На місці правоохоронці, що прибули за викликом, знешкодили його.

У будівлі ДБР сталася бійка за участю депутата Дубинського

Під стінами Державного бюро розслідувань (ДБР) сталася бійка між депутатом Олександром Дубинським і учасниками акції в підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка, який у п'ятницю, 28 лютого, прибув на допит в ДБР.

Зокрема, як повідомляє журналістка Марія Мадзігон, люди не пропускали народного обранця до його автомобілю, супроводжуючи вигуками "Ганьба" і "Дубинський чорт".

Для того, щоб політик зміг дістатися до машини, поліція взяла його "на кільце" (відео).

Сирійський плацдарм: як Туреччина і Росія опинилися на порозі війни

Громадянська війна в Сирії набирає обертів і ризикує перерости в глобальний конфлікт. Мирні переговори щодо сирійського питання в розширеному форматі опинилися під загрозою зриву. За контроль над регіоном продовжують вести активну боротьбу Туреччина і Росія.

Очікувати відкритої масштабної війни між ними поки не доводиться. Очевидно, майбутнє Сирії залежить від прямих переговорів Реджепа Ердогана і Володимира Путіна. США раніше самоусунулися з процесу, а НАТО поки не поспішає втручатися в конфлікт. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

У Всесвіті стався найпотужніший вибух за всю історію: яскраве відео

У Всесвіті стався найпотужніший вибух з часів Великого вибуху. Явище зафіксував Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень (ICRAR), а в мережі з'явилися яскраві фото і відео.

За словами вчених ICRAR вибух стався в надмасивній чорній дірі, що знаходиться в одній із галактик у надскопленні Змієносця. Відстань від Землі становить близько 390 мільйонів світлових років.

Стало відомо, коли відбудеться бій Усика з Чісорою

Бій українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 KO) і британця Дерека Чісори (32-9, 23 KO) відбудеться 23 травня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста-інсайдера Майка Коппінгера в Twitter.

Поєдинок на О2 Арені в Лондоні будуть транслювати DAZN і Sky Sports.