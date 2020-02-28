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Офіс президента уточнив причини скликання позачергового засідання парламенту

Новини » Політика     28.02.2020 - 20:40
Офіс президента уточнив причини скликання позачергового засідання парламенту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський просить включити до порядку денного законопроекти по Кабміну

Президент Володимир Зеленський направив голові Верховної ради Дмитру Разумкова лист з вимогою скликати позачергове засідання парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський просить Разумкова включити до порядку денного деякі проекти законів, а також питання Кабінетові міністрів України.

"Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання про розгляд кількох проектів законів та по Кабінету міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради. Засідання відбудеться в середу, 4 березня, 16:00.

Раніше РБК-Україна писало, що на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатураалерия Хорошковського.

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