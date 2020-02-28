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В НСТУ заявили про арешт рахунків, роботу мовника заблоковано

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 10:07
В НСТУ заявили про арешт рахунків, роботу мовника заблоковано
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Суспільне" має сплатити понад 10,5 млн євро боргу

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) заявила, що її рахунки було арештовано, що призвело до блокування роботи "Суспільного". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НСТУ.

Так, згідно з рішенням суду "Суспільне" має сплатити борг акціонерному товариству "Євроньюз" у розмірі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 гривень судового збору в рамках провадження відкритого Міністерством юстиції України.

Зазначається, що "Суспільне" отримало цей борг як правонаступник прав та обов'язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

"Співпраця колишньої державної НТУ з "Євроньюз" розпочалася 2010 року ще до створення суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес", - пояснили в НСТУ.

Наголошується, що арешт рахунків унеможливив підготовку до трансляції Олімпійських ігор 2020, блокує забезпечення участі України в цьогорічному Євробаченні та зупиняє запуск нових проєкт. Арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії.

"Через це усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків "Суспільного" до компанії "Євроньюз". У результаті із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік мовник недоотримає майже 300 млн гривень і річний план мовника буде зірвано", - додали в НСТУ.

Нагадаємо, на початку 2020 року один з українських телеканалів опинився на межі закриття через тимчасове зупинення фінансової підтримки з державного бюджету. Телеканал ATR повідомив, що, попри виділені 50 млн гривень державних коштів, його фінансування було заблоковано.

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