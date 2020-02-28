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Сина екс-голови КСУ заарештували у справі про схему з викраденими елітними авто

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 12:53
Сина екс-голови КСУ заарештували у справі про схему з викраденими елітними авто
Фото: екс-глава КСУ Андрій Стрижак з сином (mukachevo.net)

Андрія Стрижака-молодшого взяли під варту із заставою 17 млн гривень

Сина екс-голови Конституційного суду України Андрія Стрижака-молодшого на суді у справі про схему з викраденими елітними авто взяли під варту із заставою 17 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора і джерело в правоохоронних органах.

Повідомляється, що суд взяв під варту шістьох осіб, які підозрюються у викраденні авто на території країн Євросоюзу. Також суд визначив організатору розмір застави в 17 млн гривень, а членам групи на загальну суму 15,7 млн гривень.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах підтверджує, що організатором є Андрій Стрижак-молодший.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, яка продавала в Україні автомобілі, куплені в лізинг на території країн ЄС. Пізніше стало відомо, що організатором схеми є син екс-голови КСУ.

Крім того, одному з депутатів Ужгородської міської ради оголосили підозру у цій справі. За даними закарпатських ЗМІ, це міг бути Михайло Чурило.

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