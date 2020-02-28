Порошенко: нинішня влада йде шляхом Януковича

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

На його думку, влада намагається відволікти увагу від своїх прорахунків

Справа проти п'ятого президента України Петра Порошенка має усі ознаки політичного переслідування, тому Шевченківський суд у Києві постановив Державному бюро розслідувань України (ДБР) закрити справу, за якою Порошенко викликався на допит, у зв’язку з відсутністю складу злочину. Про це Петро Порошенко заявив у п'ятницю, 28 лютого, під час акції під стінами ДБР, передає РБК-Україна. Нагадаємо, 28 лютого Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. За його словами, Шевченківський суд Києва "скасував постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, за якою ми запрошені на допит". Втім, Порошенко переконаний, не має жодних ілюзій щодо того, що ДБР проігнорує рішення суду і продовжить виконувати вказівки щодо політичних переслідувань.

"Володимире Олександровичу, займіться функціями президента. Захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте розв'язувати соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. В нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему в спокої, їхня мета - бути незалежними. Бо те, що ми чули в "плівках Труби", колишнього очільника ДБР, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин, не займайтеся цим", - сказав Порошенко.

На його думку, що сьогодні влада вміє єдине - давати видовище.

"Рік тому вони обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. З 1 березня - вже післязавтра - за прийнятим нашою командою законом, і це не просто порожні обіцянки, а під час нашої каденції як би складно не було ми ухвалювали рішення про індексацію пенсій. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав ухвалити рішення про індексацію пенсій. Цього немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями", - додав Порошенко.

Водночас, Порошенко вважає, що цієї справою влада намагається відволікти увагу від прорахунків у безпекових питаннях.

"Подивіться, що відбулося. Прорив на фронті 18 лютого після так званого розведення, про яке і згадки немає в Мінських угодах, до миру не призвело. Обіцянка, що мир це просто, достатньо просто перестати стріляти, веде до капітуляції України. Зупинені програми будівництва гуртожитків для військовослужбовців, програма будівництва сільської й телемедицини, програма децентралізації із забезпеченням громад фінансовим ресурсом. Соціальні виплати, економічне зростання, розбудова інвестиційного клімату і замість цього країні пропонується шоу. Ми не будемо грати у це шоу, хоча, як законослухняні українці будемо ходити в суд, будемо доводити, що я правильно зробив, коли підписав Мінські угоди, бо це дозволило сформувати світову коаліцію на підтримку України й застосувати санкції проти країни агресора - Російської Федерації", - нагадав Порошенко.

Він також наголосив, що одна зі справ, сфабрикованих у ДБР, стосується націоналізації ПриватБанку, яка врятувала країну від дефолту. А ще одна - так звана справа моряків, за якою є однозначне рішення на користь України в Міжнародному морському арбітражі.

"Коли було віддано наказ на абсолютно звичайну чергову ротацію для забезпечення свободи судноплавства й українського суверенітету в Керченській протоці й Азовському морі ми правильно зробили. Це рішення було підтверджено міжнародним трибуналом в Гамбурзі", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило про примусовий привід Порошенка на допит.

РБК-Україна писало, що на початку грудня Держбюро почало розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.

Однак, раніше повідомлялося, що ДБР проводить розслідування в 13 кримінальних процесах за участю п'ятого президента України Петра Порошенка.