Кушнер и Уиткофф отправятся в Париж для участия в "Коалиции желающих"

США объявили своих представителей для участия в переговорах по Украине в Париже.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Так, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер будут представлять США на встрече "Коалиции желающих", которая состоится на этой неделе в Париже.

Сейчас официальные детали повестки дня и состав участников переговоров в Париже еще не раскрыты.

Ранее Уиткофф и Кушнер уже участвовали в международных встречах по Украине, в частности в Берлине, где они встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждали вопросы безопасности и восстановления после войны.