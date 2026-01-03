ua en ru
Продолжим на уровне лидеров и военных: Буданов о встрече с советниками партнеров

Украина, Суббота 03 января 2026 20:53
Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Во время встречи 3 января в Киеве с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров Украины стороны обсудили вопросы оборонного сотрудничества и гарантий безопасности. Можно ожидать реальных и серьезных результатов встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Буданов напомнил, что в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности государств-партнеров Украины, которые являются членами "коалиции желающих".

"Консультации получились продуктивными и показали высокий уровень осознания всей серьезности вызовов и угроз нашей общей безопасности, и будут конкретные результаты. Подробно проинформировали партнеров о наработанных документах по мирному процессу и результатах активной дипломатической работы последних недель", - отметил он.

Также стороны обсудили позиции и скоординировались по различным сферам военно-политического сотрудничества. Обсуждение призвано приблизить нужный результат - это надежные, настоящие, прочные и юридически обязывающие гарантии безопасности от партнеров, которые сделают невозможной повторную агрессию России против Украины.

"На следующей неделе работа продолжится на уровне лидеров, а также между военными государств-партнеров... И Украина, и США, и Европа заинтересованы в надежном, справедливом мире, который будет залогом общего успешного будущего", - написал Буданов.

Отдельное сообщение выложил еще один участник встречи, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. По его словам, во встрече с украинской стороны приняли участие представители правительства, сектора безопасности и обороны, разведывательного сообщества и парламента.

"Обсудили гарантии безопасности, пункты мирного плана, экономическое восстановление и военно-политические вопросы. Большинство позиций - 90% мирного плана - уже согласованы, работа продолжается над деталями", - заверил он.

Умеров добавил, что к переговорам в формате видеосвязи также присоединился специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, чтобы синхронизировать позиции Украины, США и Европы в режиме реального времени.

"По итогам договорились перейти к следующему этапу - подготовке встречи на уровне лидеров стран, которая состоится 6 января в Париже. Накануне, 5 января, будет отдельное совещание начальников генеральных штабов европейских стран, призванное обеспечить дополнительную координацию действий с союзниками в измерении безопасности", - добавил Умеров.

Напомним, что в течение дня 3 января в Киеве прошел ряд встреч, на которых советники "коалиции желающих" и украинские чиновники работали над мирным планом и другими важными документами - это подтвердил непосредственно президент Украины Владимир Зеленский.

Главным итогом встречи стало то, что уже во вторник, 6 января, все наработки будут обсуждать лидеры коалиции в Париже. Подробнее обо всех подробностях и нюансах - в материале РБК-Украина.

