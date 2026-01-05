ua en ru
Генсек НАТО Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих" в Париже

Европа, Понедельник 05 января 2026 16:59
Генсек НАТО Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих" в Париже Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие во встрече "коалиции желающих", которая пройдет 6 января в Париже и будет проводиться под руководством Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО.

"Во вторник, 6 января 2026 года, Генеральный секретарь НАТО господин Марк Рютте отправится в Париж, Франция, для участия во встрече "коалиции желающих", которую совместно организуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер", - сказано в сообщении.

При этом отдельно в сообщении пресс-службы отмечается, что выступлений для прессы у Рютте во время визита не будет.

Напомним, в конце декабря 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал заседание членов коалиции в Париже в начале января. Дополнительно лидер Франции заявил, что во время заседания в январе будет определен вклад каждой страны "коалиции желающих" в гарантии безопасности для Украины.

В течение дня 3 января в Киеве прошел ряд встреч, на которых советники "коалиции желающих" и украинские чиновники работали над мирным планом и другими важными документами.

Встречи хорошо оценил непосредственно президент Украины Владимир Зеленский, как и новый руководитель Офиса главы государства Кирилл Буданов. Но главным итогом встречи стало то, что 6 января все наработки будут обсуждать лидеры коалиции в Париже. Подробнее обо всех подробностях и нюансах - в материале РБК-Украина.

