Генсек НАТО Рютте примет участие в заседании "коалиции желающих" в Париже

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие во встрече "коалиции желающих", которая пройдет 6 января в Париже и будет проводиться под руководством Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО.