Союзники могут развернуть силы поддержки в Украине: Макрон назвал главное условие

Союзники готовы развернуть силы поддержки в Украине сразу после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.
"Не может быть прочного мира, если украинская армия ограничена в своих возможностях самообороны и сдерживания любой агрессии. Поэтому главная гарантия безопасности для украинцев и для нас это мощная армия", - отметил Макрон.
По словам президента Франции, после подписания мирного соглашения возможно развертывание сил поддержки именно подальше от линии фронта, например, в Киеве или Одессе.
По его планам, в силы поддержки будут входить британские, французские и турецкие войска. Их основная цель - обучение украинских военных и обеспечение безопасности.
Напомним, ранее "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. После встречи в Белом доме около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.
В частности, в Германии заявили, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине. В Бельгии, в свою очередь, заявили, что готовы отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после окончания войны с Россией.
При этом в августе сообщалось, что европейцы в подавляющем большинстве не поддерживают отправку военных контингентов своих стран для Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности.
Так, большинство британцев, согласно опросам, рада участию своих военных в любой миротворческой миссии, но не хотела бы провоцировать прямую конфронтацию с Россией.