Рада Європи привітав домовленості ТКГ з обміну полоненими

Ілюстративне фото (facebook.com eucouncil)

23 грудня в ході відеоконференції представники ТКГ погодили умови обміну полоненими

У Раді Європи привітали досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи домовленості про звільнення і обмін полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Ради Європи Даніеля Холтгена у Twitter.

За його словами, з пециальный представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик повідомив хороші новини.

"Гарні новини від ОБСЄ про домовленості про взаємне звільнення та обміну до кінця року осіб, які утримуються під час конфлікту", - написав Холтген.

Good news from the @OSCE on an agreement on a mutual release and exchange of conflict-related detainees by the end of the year: Press Statement of Special Representative Sajdik after meeting of Trilateral Contact Group in form of VTC on 23 December 2019 https://t.co/q7MJHmwdhG — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) December 23, 2019

Нагадаємо, раніше представник Російської Федерації в контактній групі Борис Гризлов заявив, що умови обміну полоненими були узгоджені на відеоконференції, яка відбулася 23 грудня.

Пізніше цю інформацію підтвердили та українські представники в ТКГ.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, обмін полоненими затримується, оскільки Київ намагається повернути максимальну кількість людей. За його словами, одна група вже точно готова до обміну.

Раніше повідомлялося, що формула обміну полоненими між самопроголошеними "республіками" Донбасу і українською стороною стане відома 28 грудня. Затримка викликана необхідністю верифікації тих, хто відмовляється від обміну.