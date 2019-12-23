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Україна підтвердила домовленість про обмін полоненими

Новини » Політика     23.12.2019 - 17:33
Україна підтвердила домовленість про обмін полоненими
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

ТКГ досягла угода про взаємне звільнення утримуваними особами до кінця року

Українська сторона Тристоронньої контактної групи підтвердила обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретяря представника України в ТКГ в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

За її словами, ТКГ досягла угода про взаємне звільнення утримуваними особами до кінця року.

"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнута домовленість про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі, - повідомила Оліфер.

Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних...

Опубліковано Даркою Оліфер Понеділок, 23 грудня 2019 р.

Нагадаємо, раніше представник Російської Федерації в контактній групі Борис Гризлов заявив, що умови обміну полоненими були узгоджені на відеоконференції, яка відбулася 23 грудня.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, обмін полоненими затримується, оскільки Київ намагається повернути максимальну кількість людей. За його словами, одна група вже точно готова до обміну.

До цього міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що для обміну полоненими з'явилася нова перешкода.

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