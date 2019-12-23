Обмін полоненими: в контактній групі розповіли подробиці

Україна звільнить тих, кого не вдалося у 2017 році
Україна в рамках обміну полоненими зможе звільнити тих, кого не вдалося в 2017 році. Про це за підсумками скайп-конференції повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, передає прес-служба Офісу президента.
За її словами, обмін полоненими відбудеться до кінця цього року відповідно до домовленостей "нормандської четвірки" в Парижі.
"І це величезне щастя, тому що ми зможемо забрати з незаконного тримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати в грудні 2017 року. Хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого знаходилися в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім'ями", - зазначила Лутковська.
За її словами, на сьогодні остаточно погоджуються списки.
"Просила б всіх не маніпулювати інформацією, так як за цією процедурою взаємного звільнення - долі людей", - підкреслила вона.
Валерія Лутковська щодо досягнутих домовленостей стосовно взаємного звільнення утримуваних осіб, що має відбутися до кінця 2019 року.
Валерія Лутковська щодо досягнутих домовленостей стосовно взаємного звільнення утримуваних осіб, що має відбутися до кінця 2019 року.Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 23 грудня 2019 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що формула обміну полоненими між самопроголошеними "республіками" Донбасу і українською стороною стане відома 28 грудня. Затримка викликана необхідністю верифікації тих, хто відмовляється від обміну.