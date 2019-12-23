Обмін полоненими: в контактній групі розповіли подробиці

Фото: Валерія Лутковська (president.gov.ua)

Україна звільнить тих, кого не вдалося у 2017 році

Україна в рамках обміну полоненими зможе звільнити тих, кого не вдалося в 2017 році. Про це за підсумками скайп-конференції повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська, передає прес-служба Офісу президента.

За її словами, обмін полоненими відбудеться до кінця цього року відповідно до домовленостей "нормандської четвірки" в Парижі.

"І це величезне щастя, тому що ми зможемо забрати з незаконного тримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати в грудні 2017 року. Хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого знаходилися в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім'ями", - зазначила Лутковська.

За її словами, на сьогодні остаточно погоджуються списки.

"Просила б всіх не маніпулювати інформацією, так як за цією процедурою взаємного звільнення - долі людей", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що формула обміну полоненими між самопроголошеними "республіками" Донбасу і українською стороною стане відома 28 грудня. Затримка викликана необхідністю верифікації тих, хто відмовляється від обміну.

