Обмін затримується, бо ми хочемо повернути максимальну кількість людей, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Уже узгодили одну групу людей, яка точно готова до обміну

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Тристороння контактна група не змогла узгодити списки на обмін, адже українська сторона прагне повернути максимальну кількість людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, українська сторона розраховувала на більший прогрес у питанні обміну та узгодила одну групу людей, яка вже точно готова до обміну.

"Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх, оскільки ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року. Тому координатором від ОБСЄ було прийняте рішення невідкладно провести відеоконференцію та завершити роботу над списками", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, обмін полоненими між Києвом і так званими "ЛДНР" затримується через відмову частини полонених повертатися в окуповані райони Донецької і Луганської області, про що заявили джерела в Тристоронній контактній групі (ТКГ). Так, близько 40 осіб, яких Україна готується передати бойовикам "ЛДНР", з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

РБК-Україна писало, що відеоконференція Тристоронньої контактної групи щодо обміну полоненими відбудеться в понеділок, 23 грудня.