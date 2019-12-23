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Совет Европы поприветствовал договоренности ТКГ по обмену пленными

Новости » Политика     23.12.2019 - 21:47
Совет Европы поприветствовал договоренности ТКГ по обмену пленными
Иллюстративное фото (facebook.com eucouncil)

23 декабря в ходе видеоконференции представители ТКГ согласовали условия обмена пленными

В Совете Европы поприветствовали достигнутые на заседании Трехсторонней контактной группы договоренности об освобождении и обмене пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Совета Европы Даниэля Холтгена в Twitter.

По его словам, специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил хорошие новости.

"Хорошие новости от ОБСЕ о договоренности о взаимном освобождении и обмена до конца года лиц, которые удерживаются во время конфликта", - написал Холтген.

Напомним, ранее представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что условия обмена пленными были согласованы на видеоконференции, которая состоялась 23 декабря.

Позже эту информацию подтвердили и украинские представители в ТКГ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, обмен пленными задерживается, поскольку Киев пытается вернуть максимальное количество людей. По его словам, одна группа уже точно готова к обмену.

Ранее сообщалось, что формула обмена пленными между самопровозглашенными "республиками" Донбасса и украинской стороной станет известна 28 декабря. Задержка вызвана необходимостью верификации тех, кто отказывается от обмена.

Обмен пленными: в контактной группе рассказали подробности Украина подтвердила договоренность об обмене пленными
Новости Украины Совет Европыобмен пленными
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