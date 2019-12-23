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ОРДЛО назвали дату погодження формули обміну полоненими

Новини » Політика     23.12.2019 - 17:33
ОРДЛО назвали дату погодження формули обміну полоненими
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Остаточна формула обміну полоненими стане відома 28 грудня

Формула обміну полоненими між самопроголошеними "республіками" Донбасу і українською стороною стане відома 28 грудня. Про це повідомила представник так званої "Донецької народної республіки" Наталія Ніконорова, передають російські ЗМІ.

За її словами, 27-28 грудня має пройти процедуру верифікації людей, які не хочуть брати участь в обміні.

"28 числа має пройти процедура верифікації людей, які, за словами України, не хочуть підлягати обміну. Ця процедура буде проходити за участю координатора ОБСЄ, який підтвердить або спростує ці відмови. Кінцеві цифри боку звірять", - зазначила Ніконорова.

Відзначимо, сьогодні в ході відеоконференції сторони домовилися провести обмін полоненими до кінця 2029 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обмін полоненими затримується через відмову частини ув'язнених повертатися в окуповані райони Донецької та Луганської області. Зокрема, близько 40 осіб, яких Україна готується передати бойовикам "ЛДНР", з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

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Новини України Донбасобмін полоненимиОРДЛО
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