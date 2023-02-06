Число жертв землетрясения в Турции превысило 1100 человек

На юго-востоке Турции в результате сильного землетрясения погибли по меньшей мере 1121 человек. При этом более 7,5 тысячи получили ранения.

Об этом заявил генеральный директор AFAD по снижению риска землетрясений Орхан Татар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar .

"На сегодняшний день мы потеряли 1121 гражданина, число раненых составляет 7 634 человека, у нас есть 2 834 разрушенных зданий", - заявил он.

Напомним, сильное землетрясение произошло в южной турецкой провинции Кахраманмараш около 4 утра. Его магнитуда составляла 7,7 балов с центром в районе Пазарджик. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

После этого случилось еще одно землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на юго-востоке провинции Газиантеп.

Утром 6 февраля Турцию, Сирию и Ливан потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания, на местах разрушения возникли пожары.

Добавим, что землетрясения могли ощущать жители Крыма и юга Украины.

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