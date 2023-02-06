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Землетрясение в Турции: Эрдоган объявил национальный семидневный траур

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Турция, Понедельник 06 февраля 2023 20:01
Землетрясение в Турции: Эрдоган объявил национальный семидневный траур Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Турции объявлен национальный семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Из-за землетрясений, произошедших в нашей стране 6 февраля 2023 года, объявлен национальный траур на семь дней. Наш флаг будет приспущен к закату в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех наших представительствах в стране и за рубежом", - написал Эрдоган. .

Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

Число погибших в результате землетрясения в Турции силой 7,7 балла с увеличилось до 1651 человека. При этом 11 119 человек получили ранения.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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