В МАГАТЭ рассказали, как землетрясения повлияли на ядерную безопасность в Турции

Сильные землетрясения, которые произошли сегодня в Турции, не повлияли на ядерную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ .

"Пока нет проблем, связанных с радиологической безопасностью и защитой радиоактивных источников. К тому же, строящаяся в стране АЭС не пострадала", - сообщили в МАГАТЭ.

Напомним, из-за сильного землетрясения на юго-востоке Турции погибли по меньшей мере 1500 человек, более 8 тысяч пострадали. После этого произошло еще одно землетрясение в центральной части страны.

Добавим, что землетрясения могли ощущать даже жители Крыма и юга Украины.

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