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В Турции произошло еще одно мощное землетрясение

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Турция, Понедельник 06 февраля 2023 13:05
В Турции произошло еще одно мощное землетрясение Фото: В Турции произошло еще одно мощное землетрясение  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В центральной части Турции произошло еще одно сильное е землетрясение магнитудой 7,7. Оно последовало за землетрясением такой же мощности на юго-востоке страны утром 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский сейсмологический центр (EMSC).

По данным, EMSC, землетрясение произошло в 13:24 по местному времени к 59 км к северо-востоку от города Кахраманмараш на глубине 10 км.

За этим последовал еще одни толчок магнитудой 5,7 в том же районе и толчок магнитудой 5,4 на востоке страны.

В Турции произошло еще одно мощное землетрясение

Напомним, 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 4:17 утра с центром в районе Пазарджик в южной провинции Кахраманмараш. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

По официальной информации, в результате погибли более 900 человек.

За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на юго-востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Первое землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр и соседние страны, включая Ливан и Сирию.

Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, Кипре и Ираке.

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