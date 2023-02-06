ЕС отправляет поисково-спасательные группы в Турцию
Из-за масштабного землетрясения Европейский Союз мобилизовал поисково-спасательные группы для Турции после ее запроса активировать механизм гражданской защиты ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.
Как сообщается, команды спасателей были быстро мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Франции, Греции, Венгрии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии - для оказания немедленной помощи на месте происшествия. Помощь Турции предложили также Испания и Словакия.
Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает прямой контакт с органами власти Турции для координации дальнейшей помощи, которая может быть необходима.
Кроме того, была задействована европейская спутниковая система Copernicus для чрезвычайного картографического сопровождения спасательных работ в пораженных землетрясением регионах.
Отмечено, что Европейский Союз также готов поддержать пострадавших в Сирии по своей действующей программе гуманитарной поддержки.
Напомним, утром 6 февраля Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания, на местах разрушения возникли пожары.
На юго-востоке Турции в результате сильного землетрясения погибли по меньшей мере 1121 человек. При этом более 7,5 тысячи получили ранения.
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