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ЕС отправляет поисково-спасательные группы в Турцию

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Понедельник 06 февраля 2023 16:28
ЕС отправляет поисково-спасательные группы в Турцию Фото: ЕС отправляет поисково-спасательные группы в Турцию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за масштабного землетрясения Европейский Союз мобилизовал поисково-спасательные группы для Турции после ее запроса активировать механизм гражданской защиты ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Как сообщается, команды спасателей были быстро мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Франции, Греции, Венгрии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии - для оказания немедленной помощи на месте происшествия. Помощь Турции предложили также Испания и Словакия.

Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает прямой контакт с органами власти Турции для координации дальнейшей помощи, которая может быть необходима.

Кроме того, была задействована европейская спутниковая система Copernicus для чрезвычайного картографического сопровождения спасательных работ в пораженных землетрясением регионах.

Отмечено, что Европейский Союз также готов поддержать пострадавших в Сирии по своей действующей программе гуманитарной поддержки.

Напомним, утром 6 февраля Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания, на местах разрушения возникли пожары.

На юго-востоке Турции в результате сильного землетрясения погибли по меньшей мере 1121 человек. При этом более 7,5 тысячи получили ранения.

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