Весна на паузе: чего ждать от погоды сегодня и где понадобятся зонтики
Сегодня, 20 марта, в Украине ожидается прохладная погода. В некоторых регионах возможен небольшой дождь с мокрым снегом, тогда как на большинстве территории осадков не предвидится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Погода в Украине
По информации синоптиков, сегодня в Украине давление будет падать и будет распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем.
"Однако в большинстве областей осадков не ждем, лишь в Карпатах, восточных, Полтавской, Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом", - пояснили в Укргидрометцентре.
Ветер преимущественно северо-восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.
На высотах будет сохраняться холодная воздушная масса, что будет влиять на погодные условия.
Температура воздуха ночью составит от +3 до -2 градусов, днем +6...+11, на Закарпатье до +14. На юге и юго-востоке ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидается переменная облачность. Весь день будут наблюдаться прояснения, однако зонтики киевлянам не понадобятся - осадков не прогнозируют.
северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью около нуля градусов, днем +9...+11 градусов.
Напомним, вчера в Карпаты вернулась настоящая зима. В частности, на горе Поп Иван выпал снег и ударил мороз в -8 градусов.
Как отметили в ГСЧС, горы сейчас выглядят как "зимняя сказка с характером": снег засыпает склоны, а видимость почти исчезает из-за белой дымки. В то же время спасатели отмечают, что такие погодные условия являются опасными.
Ранее синоптики предупреждали о похолодании с дождями и мокрым снегом, объясняли, как снизится температура воздуха, и предостерегали, что из-за осадков ухудшится видимость.
В то же время стало известно, что это похолодание временное - уже с 23 марта в Украине начнет ощутимо теплеть.