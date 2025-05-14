"Сегодня, завтра или в пятницу": Трамп снова обещает "хорошие новости" по Украине
Президент США Дональд Трамп снова анонсировал "неплохие" новости о прекращении войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед журналистами в Катаре.
Во время общения с журналистами Трамп отметил, что Катар также вовлечен в вопрос прекращения войны России против Украины, а также в решение проблем в других регионах.
"Я думаю, что сегодня и, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу оттуда поступят неплохие новости", - заявил Трамп.
Не первые заявления Трампа
Напомним, Трамп еще во время избирательной кампании неоднократно обещал завершить войну в Украине. Однако после вступления в должность президента США он начал делать пророссийские заявления и фактически обвинил в начале войны руководство Украины.
Ранее Трамп заявлял, что Зеленский является "диктатором без выборов", ведь за три года войны он ничего ничего не сделал для завершения войны. Однако уже через несколько дней Трамп заявил, что Россия виновата в войне, но также переложил вину за это на Зеленского и экс-президента США Джо Байдена.
Мирные переговоры в Стамбуле
После завершения объявленного Владимиром Путиным трехдневного "перемирия", которое длилось с 8 по 11 мая, Украина вместе со странами-членами "Коалиции решительных" выдвинули России требование о введении с 12 мая полного 30-дневного режима тишины. В случае отказа Евросоюз пригрозил новыми строгими санкциями против Москвы.
В ответ Путин заявил, что Россия не принимает ультимативных требований и взамен предложил возобновить мирные переговоры 15 мая в Стамбуле. Турция согласилась выступить посредником в этом процессе,
В то же время СМИ писали, что президент Владимир Зеленский согласился на переговоры в Стамбуле 15 мая, потому что не хочет обижать президента США Дональда Трампа. Он также заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Однако тот до сих пор не ответил, готов ли лично посетить переговоры в Турции.
Все что известно о возможных переговорах в Турции - читайте в материале РБК-Украина.
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