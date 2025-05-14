Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции

Уже в четверг, 15 мая, в Турции могут лично встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин - впервые с 2019 года. К переговорам хотят присоединиться и США. Но до сих пор в Москве не ответили, приедет ли сам глава Кремля.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о потенциальной встрече лидеров в Стамбуле и о том, что произойдет, если Путин проигнорирует эту встречу.

Главное:

Что сказал Зеленский перед возможной встречей с Путиным в Стамбуле?

Что говорят в Кремле? Приедет ли Путин на переговоры?

Кто будет представлять США на переговорах в Турции?

Россия снова выдвигает требования перед началом диалога?

Что будет, если встреча в Стамбуле сорвется?

Последние дни события вокруг Украины отметились стремительным развитием событий. Сначала в Киеве состоялся саммит лидеров так называемой "коалиции решительных" - объединения союзников, которые последовательно поддерживают Киев.

Так, после встречи все пять лидеров - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер провели продуктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о мирных усилиях.

Затем европейцы вместе с украинским лидером выступили с общим требованием к Кремлю - согласиться на полное и безусловное прекращение огня на 30 дней - на суше, в воздухе и на море, начиная с 12 мая. Союзники также выдвинули ультиматум. Если РФ даст согласия - против нее усилят санкции.

Однако Москва в очередной раз продемонстрировала отсутствие заинтересованности в мирном урегулировании. Российский диктатор Владимир Путин фактически отказался от этой инициативы, зато предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

"Предлагаем киевским властям возобновить прямые переговоры, прерванные 2022 году. Предлагаем возобновить их в четверг в Стамбуле. Там где, их прервали", - сказал Путин.

В свою очередь вечером 12 мая президент США также сделал заявление. Он отметил, что Украина должна "немедленно" согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Однако украинский лидер сделал контршаг. Он ответил: если Кремль действительно хочет переговоров, пусть согласится на прекращение огня, а Путин - прибудет в Турцию для личной встречи.

"Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции - и жду Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он не может", - заявил президент Украины.

Дональд Трамп позже заявил, что готов также приехать в Стамбул, а турецкая сторона официально подтвердила, что готова принять у себя представителей Украины и РФ.

Таким образом, если Зеленский и Путин встретятся в этот четверг в Стамбуле, то это будет их вторая встреча по счету после того, как в 2019 году в декабре они обсуждали вопросы прекращения войны на Донбассе в рамках "нормандской четверки".

При этом последний раунд очных переговоров между делегациями Украины и России состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. После этой встречи переговорный процесс растянулся на несколько недель, пока окончательно не угас в мае, когда весь мир обсуждал зверства, совершенные оккупантами в Буче и не только.

Украина. Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным

Президент Украины вчера, 13 мая дал пресс-конференцию, во время которой раскрыл планы касательно потенциальной встречи с российским диктатором.

Известно, что Зеленский 15 мая в Анкаре встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Оба лидера, по его словам, сделают "все возможное" для того, чтобы встретиться с Путиным.

"Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции. Чтобы РФ не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а только в Стамбул, я сразу хочу сказать, что если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу Турции, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, мы с Эрдоганом полетим в Стамбул. То есть в любом случае мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что готов к встрече с Путиным, другие форматы переговоров с россиянами в Стамбуле украинская сторона пока не прорабатывала. В ОП ранее объясняли, что с другими представителями страны-агрессора разговаривать нет смысла. Именно Путин должен участвовать в переговорах, потому что именно он принимает все решения в России.

Заметим, во время брифинга Зеленский объяснил, что может вести переговоры с Путиным, а заявления о запрете на переговоры президента Украины с диктатором является российским нарративом.

Также глава государства акцентировал - если Путин не приедет в Стамбул, то это будет финальная точка демонстрации того, что РФ не готова к окончанию войны. Он также ответил, какими должны быть следующие шаги, если встреча в Стамбуле не состоится.

"Это должен быть как минимум сильный пакет санкций от США, сильный пакет от Европы. И эти санкции будут уже не за агрессию или оккупацию. Это будут санкции за то, что Россия не хочет прекращения огня", - сказал Зеленский.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию о возможной встрече с Путиным в Турции (Виталий Носач, РБК-Украина)

Позже уже в интервью для Liberation и нескольким другим европейским СМИ, президент поделился, какие ключевые темы планирует обсудить с Путиным в случае встречи.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом пленных "всех на всех" или чем-то подобным",- сказал глава государства.

По мнению руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, позиция украинского президента абсолютна правильная. Поскольку Зеленский таким образом демонстрирует искреннее стремление и готовность к завершению войны.

"Нам нужно немедленное и всеобъемлющее прекращение огня прежде всего, чтобы сохранить жизни наших людей. У меня нет сомнений, что Владимир Зеленский всесторонне готов к такой встрече и в сотрудничестве с нашими партнерами мы можем достичь желаемого результата", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Россия. Кремль избегает прямого подтверждения участия Путина и выдвигает требования

До сих пор российская сторона официально не сообщила, поедет ли Путин на переговоры в Турцию. В целом Кремль пока держит в секрете состав своей делегации в Стамбуле.

"Наша делегация там будет и будет ждать украинскую сторону", - сообщил вчера вечером спикер главы Кремля Дмитрий Песков, не уточнив состав делегации.

Впрочем, как узнала газета The Washington Post от бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, Россию на переговорах с Украиной якобы будут представлять глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского диктатора Юрий Ушаков. Об этом пишет и российское издание "Агентство".

Так, собеседник "Агентства" ответил отрицательно на вопрос, поедет ли Путин на переговоры в Стамбуле 15 мая.

"Нет, там Ушаков пока что планируется. Может к нему Лавров добавится, но это пока не решено вроде бы", - цитирует издание свой источник.

И хотя Путин предлагал возобновить прямые переговоры с Украиной якобы "без всяких предварительных условий", вчера от российской стороны все же посыпались очередные ультиматумы перед возможной стамбульской встречей.

Фото: в Кремле до сих пор не могут ответить, поедет ли Путин на переговоры с Зеленским (Getty Images)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Стамбуле 15 мая Москва будет настаивать на так называемой "денацификации киевского режима" и требовать признания захваченных украинских территорий частью РФ.

"Тематика остается той же... Прежде всего обращаясь к первопричинам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые сложились на местах за последнее время, включая вхождение новых территорий в состав РФ", - сказал Рябков.

США. Кто прибудет в Стамбул от американцев и будет ли Трамп

Своего присутствия на переговорах между лидерами Украины и РФ в Турции не исключал и американский президент. Трамп выразил надежду, что и Зеленский, и Путин встретятся и добавил, что сам "размышлял над тем, чтобы прилететь", если посчитает, что "кое-что может произойти".

"И если я буду считать, что это будет полезно - я не знаю, где я буду в этот момент, я буду где-то на Ближнем Востоке - но я полечу туда, если буду считать, что это будет полезно", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 12 мая.

Заметим, что сейчас американский лидер находится в турне по Ближнему Востоку. Вчера ему устроили пышный прием в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а сегодня он должен отправиться в Катар.

Выступая вчера на американо-саудовском инвестиционном форуме, Трамп заявил, что в Стамбул на переговоры Украины и России, отправится госсекретарь США Марко Рубио.

По данным Reuters и CNN, в американскую делегацию также войдут спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Последний сказал Fox News, что сам Трамп поедет в Стамбул, если там будет Путин.

Фото: Трамп может приехать в Стамбул, если там будет Путин (Getty Images)

Журналисты CNN со ссылкой на чиновника администрации президента США также отмечали, "будет ли Трамп на переговорах в Стамбуле остается открытым вопросом, который в значительной степени будет зависеть от того, будет ли присутствовать Путин".

"Сейчас все очень динамично", - сказал чиновник, добавив, что "никто не знает много" о том, каким будет этот четверг.

Также, по словам чиновника, возможность участия Трампа в переговорах "оказывает большое давление на Путина".

При этом, добавляет медиа, независимо от того, будет ли Трамп в Стамбуле, Келлог и Уиткофф планируют выполнить роль "наблюдателей за переговорами" между украинской и российской сторонами при посредничестве Турции.