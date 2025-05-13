Российская Федерация (РФ) избегает ответа касаемо состава переговорщиков, которые прибудут 15 мая в Стамбул для диалога с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по международным делам Государственной думы России Леонида Слуцкого во время разговора с журналистами.

По словам Слуцкого, во время встречи в Стамбуле переговорщики "будут реализовывать предложенную Путиным (Владимир Путин, диктатор, - ред.) конструкцию". В частности он выразил надежду на то, что Киев "прислушается к позиции президента России".

Отвечая на вопрос о том, будет ли он входить в состав переговорщиков, Слуцкий ответил: "А это секрет".

Стоит пояснить, что Слуцкий входил в российскую делегацию во время переговоров с Украиной в марте 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", заявил, что Россия сейчас продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле. Он добавил, что Кремль объявит имена тех, кто будет представлять страну-террориста во время встречи с Украиной только, если "Путин посчитает это нужным".