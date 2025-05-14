"Сьогодні, завтра або в п’ятницю": Трамп знову обіцяє "хороші новини" щодо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед журналістами у Катарі.

Під час спілкування з журналістами Трамп зауважив. що Катар також залучений то питання припинення війни Росії проти України, а також до розв'язання проблем в інших регіонах.

"Я думаю, що сьогодні і, можливо, завтра і, чесно кажучи, у п'ятницю звідти надійдуть непогані новини" - заявив Трамп.

Не перші заяви Трампа

Нагадаємо, Трамп ще під час виборчої кампанії неодноразово обіцяв завершити війну в Україні. Однак після вступу на посаду президента США він почав робити проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни керівництво України.

Раніше Трамп заявляв, що Зеленський є "диктатором без виборів", адже за три роки війни він нічого нічого не зробив для завершення війни. Однак вже за декілька днів Трамп заявив, що Росія винна у війні, але також переклав провину за це на Зеленського та екс-президента США Джо Байдена.