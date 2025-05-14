"Сьогодні, завтра або в п’ятницю": Трамп знову обіцяє "хороші новини" щодо України
Президент США Дональд Трамп знову анонсував "непогані" новини щодо припинення війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед журналістами у Катарі.
Під час спілкування з журналістами Трамп зауважив. що Катар також залучений то питання припинення війни Росії проти України, а також до розв'язання проблем в інших регіонах.
"Я думаю, що сьогодні і, можливо, завтра і, чесно кажучи, у п'ятницю звідти надійдуть непогані новини" - заявив Трамп.
Не перші заяви Трампа
Нагадаємо, Трамп ще під час виборчої кампанії неодноразово обіцяв завершити війну в Україні. Однак після вступу на посаду президента США він почав робити проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни керівництво України.
Раніше Трамп заявляв, що Зеленський є "диктатором без виборів", адже за три роки війни він нічого нічого не зробив для завершення війни. Однак вже за декілька днів Трамп заявив, що Росія винна у війні, але також переклав провину за це на Зеленського та екс-президента США Джо Байдена.
Мирні переговори у Стамбулі
Після завершення оголошеного Володимиром Путіним триденного "перемир’я", що тривало з 8 по 11 травня, Україна разом із країнами-членами "Коаліції рішучих" висунули Росії вимогу про запровадження з 12 травня повного 30-денного режиму тиші. У разі відмови Євросоюз пригрозив новими суворими санкціями проти Москви.
У відповідь Путін заявив, що Росія не приймає ультимативних вимог і натомість запропонував відновити мирні перемовини 15 травня в Стамбулі. Туреччина погодилася виступити посередником у цьому процесі,
Водночас ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський погодився на перемовини у Стамбулі 15 травня, бо не хоче ображати президента США Дональда Трампа. Він також заявив, що готовий до прямих перемовин з Путіним. Однак той досі не відповів, чи готовий особисто відвідати переговори в Туреччині.
Все що відомо про можливі перемовини в Туреччині - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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