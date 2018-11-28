Події у Керченській протоці є черговим етапом російської агресії, - Блащак

Фото: Маріуш Блащак (flickr.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Глава Міноборони Польщі вважає, що агресія почалась із нападу на Грузію у 2008 році

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що напад на українських моряків у Керченській протоці є черговим етапом агресивної політики Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Блащак зазначив, що Польща має таку ж саму позицію як і НАТО, а тому вважає, що дії Росії в Азовському морі є порушенням принципів міжнародного права.

"Генеральний секретар Єнс Столтенберґ представив у понеділок заяву щодо оцінки цієї ситуації і, звісно, твердження, що Північноатлантичний альянс захищає міжнародне право, і що те, що сталося у неділю, є порушенням засад міжнародного права. Позиція Польщі є, звісно, такою самою", - сказав він.

Також Блащак зазначив, що найважливішою для поляків є інформаціє про те, що загрози їхній країні немає.

За словами очільника Міноборони, війна в Україні відрізняється від інших, бо це гібридна війна, а недільні події у Керченській протоці - це черговий етап агресивної політики Росії, розпочатої нападом на Грузію в 2008 році.

Нагадаємо, Польща пропонує західним пратнерам розглянути розширення економічних санкцій проти Росії після атаки на кораблі ВМС України у Керченській протоці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку Україні у зв'язку з захопленням кораблів в Азовському морі.