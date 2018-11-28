События в Керченском проливе являются очередным этапом российской агрессии, - Блащак

Фото: Мариуш Блащак (flickr.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Глава Минобороны Польши считает, что агрессия началась с нападения на Грузию в 2008 году

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что нападение на украинских моряков в Керченском проливе является очередным этапом агрессивной политики Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Блащак отметил, что Польша имеет такую же позицию как и НАТО, а поэтому считает, что действия России в Азовском море являются нарушением принципов международного права.

"Генеральный секретарь Йенс Столтенберґ представил в понедельник заявление относительно оценки этой ситуации и, конечно, утверждение, что Североатлантический альянс защищает международное право, и что то, что произошло в воскресенье, является нарушением принципов международного права. Позиция Польши является, конечно, такой же", - сказал он.

Также Блащак отметил, что важнейшей для поляков есть информация о том, что угрозы их стране нет.

По словам главы Минобороны, война в Украине является отличается от других, потому что это гибридная война, а воскресные события в Керченском проливе - это очередной этап агрессивной политики России, начатой нападением на Грузию в 2008 году.

Напомним, Польша предлагает западным пратнерам рассмотреть расширение экономических санкций против России после атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку Украине в связи с захватом кораблей в Азовском море.