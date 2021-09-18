РНБО запроваджує нові санкції, а майже все правління "Нафтогазу" можуть звільнити: новини за 17 вересня

Рада національної безпеки і оборони України провела засідання, майже все правління "Нафтогазу" можуть звільнити наступного тижня, президент Володимир Зеленський дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 17 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Нові санкції, витрати на оборону та реєстр олігархів: підсумки засідання РНБО

Рада національної безпеки і оборони України провела у п'ятницю, 17 вересня, чергове засідання. На порядку денному були нові санкції, питання витрат на оборону та закон про олігархів.

РНБО на засіданні ухвалила пакет санкцій проти організаторів, агітаторів та спостерігачів на виборах до російської Держдуми, які проводяться на окупованих територіях України.

Під нові санкції РНБО також потрапили 7 співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які мали безпосереднє відношення до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

На засіданні РНБО також обговорили збільшення витрат на оборону в державному бюджеті на 2022 рік.

РНБО завершила роботу над системою моніторингу олігархів в Україні. Ця система потрібна для функціонування закону про деолігархізацію.

Смерть судді Писанця: у ДБР не виключають версію умисного вбивства

У Державному бюро розслідувань (ДБР) не виключають версію умисного вбивства судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Слідство перевіряє всі можливі версії.

Нагадаємо, суддю Печерського районного суду міста Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби. За фактом смерті судді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). У столичному суді Писанець, серед іншого, був слідчим суддею справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Майже все правління "Нафтогазу" можуть звільнити наступного тижня. Вітренко залишиться

Кабінет міністрів наступного тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України". Але голова правління Юрій Вітренко залишиться на посаді. Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел.

За їх словами, після відставки трьох членів наглядова рада НАК практично не може діяти через відсутність кворуму. У цьому випадку функції наглядової ради виконує Кабмін.

В Іспанії померла українка, яка впала в прірву під час селфі

Українська туристка зірвалася в прірву в Іспанії, коли робила селфі. Трагедія сталася в іспанському місті Бенідорм. Як повідомляють очевидці, дівчина вилізла на бильця задля ефектного селфі. Однак, в якусь мить вона втратила рівновагу, зірвалася і впала з кручі, вдарившись об каміння, в море.

На допомогу дівчині викликали екстрені служби. Попри несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки. Туристку доставили в лікарню, проте незабаром вона померла від отриманих травм.

Зеленський дав паралімпійцю Крипаку звання Героя України

Президент Володимир Зеленський дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України. Він є десятикратним паралімпійських чемпіоном з плавання.

Нагадаємо, український плавець Максим Крипак на Паралімпіаді-2020 в Токіо завоював п'ять золотих медалей, а також встановив кілька рекордів.

Мера Івана-Франківська почали атакувати вагітні жінки: нехай виконує обіцянку!

Мер Івано-Франківська потрапив у цікаву ситуацію завдяки своїй обіцянці виплатити 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніла після вакцинації. Зараз в цікавому положенні після щеплення знаходяться 100 жінок і вони вимагають грошей.

За його словами, ці жінки хочуть отримати 100 тисяч гривень, але він просто пожартував. "Я так жартома сказав, що будемо виплачувати 100 тис. гривень. У мене більше 100 сьогодні заявок від жінок, які після вакцинації просто в Viber і Facebook надсилають, коли вони перший раз вакцинувалися, другий і коли завагітніли", - сказав Марцінків.

У Києві почали вимірювати температуру в транспорті. Водії повинні бути в формі

У п'ятницю, 17 вересня в столиці розпочали контролювання дотримання нових стандартів перевезень в громадському транспорті. В рамках чого в салонах перевірятимуть температуру, а водії повинні одягати спецформу.

Для фіксації порушень інспектори матимуть постійно увімкнені боді-камери, які прикріплюються безпосередньо на одяг працівників.

"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт

В Україні відновилася дискусія про перехід до латинського алфавіту. Приводом стала заява секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що країні необхідно позбутися кирилиці. У чому плюси і мінуси цієї ідеї, чому нас вчить досвід інших країн і чи можна його застосувати в Україні – в матеріалі РБК-Україна.

Штормове попередження: де буде злива

В Україні оголошено штормове попередження на суботу, 18 вересня. Більшість областей накриє злива.

Крім того, "помаранчевий" рівень небезпеки через зливу оголошено у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. В західних областях також очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).