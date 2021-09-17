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Україна введе санкції за вибори до Держдуми РФ в ОРДЛО і Криму: хто в списку

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П'ятниця 17 вересня 2021 18:52
Україна введе санкції за вибори до Держдуми РФ в ОРДЛО і Криму: хто в списку Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна введе санкції за вибори в Державну думу РФ. Зокрема, за проведення виборів в окупованому Криму та ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова.

"Переважно санкції стосуються виборів до Держдуми в Криму і на Донбасі. Всі учасники цього процесу, члени комісій, агітатори, спостерігачі. Всі вони будуть під санкціями. Санкції найближчим часом через указ президента будуть застосовані", - заявив Секретар РНБО.

За його словами, санкції буде застосовано до 12 осіб.

"Це наші санкції. Це наші 12 санкцій, що застосовуються до фізичних осіб", - додав Данілов.

Він також додав, що санкції будуть введені проти 53 членів територіальних виборчих комісій і 33 кандидатів у депутати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованому Донбасі для онлайн-голосування на виборах до Держдуми відкрили майже 400 інформаційних центрів.

А сьогодні вранці для голосування на території Росії розпочався масове підвезення жителів ОРДЛО на автобусах.

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