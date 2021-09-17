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Витрати на оборону в держбюджеті-2022: на що підуть гроші

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 19:08
Витрати на оборону в держбюджеті-2022: на що підуть гроші Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У держбюджеті-2022 закладено збільшення фінансування сектору безпеки і оборони у порівнянні з минулим роком. Ці кошти планується направити на підвищення грошового забезпечення військових, розв'язання питання з житлом для ветеранів і нові зразки озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Президентом (Володимиром Зеленським - ред.) було прийнято рішення про збільшення фінансування сектора безпеки і оборони в порівнянні з 2021 роком. Якщо у нас у 2021 році сектор фінансувався з позиції 5,93, то вона буде збільшена у 2022 році до 5,95 від ВВП країни. Це складе 319,4 млрд гривень", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

За його словами, насамперед ці гроші підуть на збільшення грошового забезпечення військовим. Крім того, планується закрити питання з житлом для ветеранів.

Крім цього в бюджеті на наступний рік передбачено збільшення фінансування українських ракетних програм та іншого новітнього озброєння, а також розвиток військово-морських сил України.

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РНБО Держбюджет
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