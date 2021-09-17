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Зеленський дав паралімпійцю Крипаку звання Героя України

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 11:26
Зеленський дав паралімпійцю Крипаку звання Героя України Фото: паралімпієць Максим Крипак (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент Володимир Зеленський дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України. Він є десятикратним паралімпійських чемпіоном з плавання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч президента з паралімпійцями.

"Особливо на Іграх в Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув сім нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний кращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор. Максим - десятикратний паралімпійський чемпіон... Ми прикуті до екранів , коли пливеш саме ти, тому що ти наш герой. І з сьогоднішнього дня - герой України ", - заявив Зеленський.

Після цих слів було зачитано президентський указ про присвоєння Крипаку звання Героя України. У відповідь спортсмен подякував своїй команді, пообіцяв з гордістю носити звання Героя і попросив президента допомогти відкрити центр для плавців такою ж, якою був в Євпаторії.

Нагадаємо, український плавець Максим Крипак на Паралімпіаді-2020 в Токіо завоював п'ять золотих медалей, а також встановив кілька рекордів.

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Володимир Зеленський Герой Украины
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