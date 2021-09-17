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Майже все правління "Нафтогазу" можуть звільнити наступного тижня. Вітренко залишиться

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 16:59
Майже все правління "Нафтогазу" можуть звільнити наступного тижня. Вітренко залишиться Фото: голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: Юрій Дощатов

Кабінет міністрів наступного тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України". Але голова правління Юрій Вітренко залишиться на посаді.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел.

За їх словами, після відставки трьох членів наглядова рада НАК практично не може діяти через відсутність кворуму. У цьому випадку функції наглядової ради виконує Кабмін.

"Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи", - сказав один зі співрозмовників РБК-Україна.

Зокрема, очікується звільнення фінансового директора Пітера ван Дріла і директора з трансформації Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Вони заявляли про намір покинути компанію після зміни глави НАК.

Також може бути звільнений перший заступник голови правління Сергій Перелома і директор з юридичних питань Ярослав Теклюк.

За інформацією РБК-Україна, місце Переломи може зайняти Олег Діденко, який вже працював в НАК і з 2014 по 2020 рік очолював дочірню компанію "Газ України".

Теклюка може замінити Владислав Воловик, який був заступником Діденка в "Газ України".

Нагадаємо, минулого тижня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаного з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.

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Кабінет Міністрів України Юрій Вітренко Нафтогаз України
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