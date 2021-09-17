ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Британії суд засекретив на 90 років заповіт принца Філіпа

Новость на русском →
Британія, П'ятниця 17 вересня 2021 09:19
У Британії суд засекретив на 90 років заповіт принца Філіпа Фото: принц Філіп (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Голова підрозділу у сімейних справах Високого суду Лондона Ендрю Мафарлейн відклав на 90 років публікацію заповіту принца Філіпа. Це зроблено для того, щоб захистити "гідність і репутацію" його вдови, королеви Великобританії Єлизавети II.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відзначається, що за підсумками засідання Мафарлейн прийняв рішення не порушувати багаторічну традицію і дозволив не розкривати заповіт члена королівської сім'ї.

"Необхідно збільшити ступінь захисту дійсно особистих аспектів життя людей з цієї невеликої групи, щоб зберегти гідність монарха і близьких членів її сім'ї", - заявив суддя.

За його словами, він не бачив заповіту принца Філіпа і нічого не чув про його зміст.

Заповіт буде зберігатися в сейфі голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона разом з ще 30 закритими конвертами з останньою волею померлих в різні роки членів королівської сім'ї.

За даними видання, традицію порушили лише одного разу. Заповіт принцеси Діани було опубліковано після її смерті в 1997 році. Згідно з ним, майно вона залишила в довірчому управлінні, щоб воно дісталося її синам після досягнення 25 років.

Нагадаємо, що принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років. Його похорон відбувся 17 квітня в каплиці святого Георгія у Віндзорському замку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Принц Філіп
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки