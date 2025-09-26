Служил оккупантам на Харьковщине и распространял фейки РФ: предателю объявили подозрение
Житель Харьковщины, который стал чиновником в псевдовласти оккупантов и снимался в пропагандистских сюжетах Кремля, теперь официально получил подозрение в госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Заочно сообщено о подозрении 44-летнему мужчине. Ему инкриминируют государственную измену в условиях военного положения, коллаборационную деятельность и изготовление медиаматериалов, которые оправдывали и отрицали агрессию РФ против Украины.
В 2014 году житель Харьковской области выехал во временно оккупированный Крым, а позже - в Россию, где получил паспорт РФ.
Сотрудничество с оккупантами
Вернувшись во время временной оккупации региона, он добровольно присоединился к врагу. В июне 2022 года подозреваемый занял должность "заместителя начальника Боровского территориального управления - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства ВГА Изюмского района".
Его оклад составлял 55 тысяч рублей. Уже через месяц он стал исполняющим обязанности главы этой псевдоадминистрации.
Бегство и новая "карьера"
Когда ВСУ провели контрнаступление, мужчина сбежал на территорию России, но продолжил занимать должность. Впоследствии его назначили "заместителем главы ВГА Купянского района".
Коллаборационист регулярно появлялся в кремлевских медиа - давал интервью, оправдывал оккупацию, а также агитировал местных жителей получать российские паспорта.
"Все мы знаем, что Харьковская область - это Российская Федерация в скором будущем, поэтому также получение всех документов. Россия никого не бросала и не бросит", - заявил предатель в одном из выступлений.
Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в розыск.
Фото: предателю объявлено подозрение в госизмене (Харьковская областная прокуратура)
