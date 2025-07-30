СБУ поймала "крота" среди военных: работал на ФСБ из-за долгов в казино

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Военная контрразведка задержала 26-летнего мобилизованного, которого оккупанты завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков". Он согласился на сотрудничество с врагом, поскольку искал деньги, чтобы покрыть свои долги за азартные игры.

По данным СБУ, предатель наводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции своего подразделения, которое сдерживает наступление россиян в районе Большого Бурлука. Фигурант заблаговременно выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами.

Во время таких выходов мужчина также собирал данные для ФСБ о дислокации расположенных рядом воинских частей Сил обороны. Захватчики рассчитывали, что предоставленные агентом сведения можно будет использовать для подготовки так называемых "прорывов".

СБУ задержала шпиона "на горячем", когда он фиксировал локацию украинских защитников возле передовой. У "крота" изъяли смартфон с доказательствами.

Служба безопасности установила личность российского куратора. Им оказался уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ Алексей Супруненко (родился 20 июля 1978 года). Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, но изменил присяге и перешел на сторону врага.

"СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования и маршрутов перемещения украинских войск на соответствующем участке фронта", - говорится в сообщении.

Что грозит предателю

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Также подозрение в государственной измене получил куратор этого агента от ФСБ.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачила предателя среди Сил обороны (ssu.gov.ua)