Хотел сорвать отопительный сезон в Харькове: СБУ разоблачила корректировщика ударов РФ
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары врага по энергетическим объектам Харькова и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
Агент ФСБ по заказу врага собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов города, пытаясь сорвать отопительный сезон в городе.
По имеющейся информации, враг собирался использовать информацию от корректировщика для подготовки новой серии ракетно-дронных ударов.
Что известно о подозреваемом
Как установило расследование, заказ оккупантов выполнял 34-летний экс-работник Харьковского предприятия теплоэнергетики, которого уволили из-за наркозависимости.
Его дистанционно завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких заработков" и предложили деньги в обмен на сотрудничество.
Что искал подозреваемый
Главной задачей агента был сбор координат. Среди прочего, он пытался разведать геолокации мобильных огневых групп ПВО, а также координаты модульных котельных и когенерационных установок, обеспечивающих жителей города теплом и электричеством вместо атакованных врагом ТЭЦ.
Дополнительно корректировщик пытался обнаружить пункты дислокации ТЦК. Для этого он во время бытовых разговоров выспрашивал адреса военкоматов у знакомых, которые посещали режимные объекты, а затем фотографировал эти здания.
При обыске у него изъят телефон с доказательствами работы на врага. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Разоблачение агентов РФ
Напомним, недавно СБУ задержала в Киеве "крота" ФСБ, который является сотрудником Центрального аппарата НАБУ. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Викторе Гусарове.
Чиновник работает в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его курировал предатель Дмитрий Иванцов, который помогал Януковичу сбежать в Россию.
Также Служба безопасности Украины разоблачила "крота" среди бойцов Сил обороны. Агент готовил "прорыв" врага в Харьковской области.
Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.