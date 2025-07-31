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Хотел сорвать отопительный сезон в Харькове: СБУ разоблачила корректировщика ударов РФ

Четверг 31 июля 2025 12:15
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Хотел сорвать отопительный сезон в Харькове: СБУ разоблачила корректировщика ударов РФ Фото: СБУ разоблачила корректировщика ударов РФ ( facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары врага по энергетическим объектам Харькова и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Агент ФСБ по заказу врага собирал координаты военных, электро- и теплогенерирующих объектов города, пытаясь сорвать отопительный сезон в городе.

По имеющейся информации, враг собирался использовать информацию от корректировщика для подготовки новой серии ракетно-дронных ударов.

Что известно о подозреваемом

Как установило расследование, заказ оккупантов выполнял 34-летний экс-работник Харьковского предприятия теплоэнергетики, которого уволили из-за наркозависимости.

Его дистанционно завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких заработков" и предложили деньги в обмен на сотрудничество.

Что искал подозреваемый

Главной задачей агента был сбор координат. Среди прочего, он пытался разведать геолокации мобильных огневых групп ПВО, а также координаты модульных котельных и когенерационных установок, обеспечивающих жителей города теплом и электричеством вместо атакованных врагом ТЭЦ.

Дополнительно корректировщик пытался обнаружить пункты дислокации ТЦК. Для этого он во время бытовых разговоров выспрашивал адреса военкоматов у знакомых, которые посещали режимные объекты, а затем фотографировал эти здания.

При обыске у него изъят телефон с доказательствами работы на врага. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение агентов РФ

Напомним, недавно СБУ задержала в Киеве "крота" ФСБ, который является сотрудником Центрального аппарата НАБУ. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Викторе Гусарове.

Чиновник работает в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его курировал предатель Дмитрий Иванцов, который помогал Януковичу сбежать в Россию.

Также Служба безопасности Украины разоблачила "крота" среди бойцов Сил обороны. Агент готовил "прорыв" врага в Харьковской области.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Харьков Служба безопасности Украины
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