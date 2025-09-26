Служив окупантам на Харківщині та поширював фейки РФ: зраднику оголосили підозру

Житель Харківщини, який став чиновником у псевдовладі окупантів і знімався у пропагандистських сюжетах Кремля, тепер офіційно отримав підозру у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Заочно повідомлено про підозру 44-річному чоловіку. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану, колабораційну діяльність та виготовлення медіаматеріалів, що виправдовували і заперечували агресію РФ проти України.

У 2014 році мешканець Харківської області виїхав до тимчасово окупованого Криму, а пізніше - до Росії, де отримав паспорт РФ.

Співпраця з окупантами

Повернувшись під час тимчасової окупації регіону, він добровільно приєднався до ворога. У червні 2022 року підозрюваний зайняв посаду "заместителя начальника Боровского территориального управления - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства ВГА Изюмского района".

Його оклад складав 55 тисяч рублів. Вже за місяць він став виконувачем обов’язків голови цієї псевдоадміністрації.

Втеча та нова "кар’єра"

Коли ЗСУ провели контрнаступ, чоловік утік на територію Росії, але продовжив обіймати посаду. Згодом його призначили "заместителем главы ВГА Купянского района".

Колаборант регулярно з’являвся у кремлівських медіа - давав інтерв’ю, виправдовував окупацію, а також агітував місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

"Все мы знаем, что Харьковская область - это Российская Федерация в скором будущем, поэтому также получение всех документов. Россия никого не бросала и не бросит", - заявив зрадник в одномі із виступів.

Нині вирішується питання про оголошення чоловіка у розшук.

Фото: зраднику оголошено підозру в держзраді (Харківська обласна прокуратура)