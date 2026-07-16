Корецкий стал новым премьер-министром: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Рады.

Назначение Корецкого премьером поддержали 289 народных депутатов.

Обновление Кабмина

На этой неделе Рада уже начала процесс обновления Кабмина. Во вторник, 14 июля, парламент отправил в отставку премьера Юлию Свириденко. Соответственно и все ее правительство ушло в отставку.

Еще с воскресенья, когда и стало известно о планах президента Владимира Зеленского по обновлению Кабмина, ведутся разговоры о кадровых решениях. Как ожидается, большинство министров Свириденко останутся на своих должностях. Однако есть и те, кто свои должности потеряет.

Кто такой Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский менеджер, который с 2025 года возглавляет НАК "Нафтогаз Украины" До этого он получил значительный опыт в частном бизнесе и государственном управлении энергетическими предприятиями.

Образование

Корецкий получил три высших образования: по специальностям "Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Экономика предприятия" (Луцкий технический университет) и "Добыча нефти и газа" (Ивано-Франковский университет нефти и газа). В 2019 году он также прошел программу Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Карьера в бизнесе

Почти 20 лет (1997-2018) Корецкий работал в группе компаний "Континиум". В частности, с 2013 года он возглавлял сеть заправок WOG. Под его руководством компания внедряла новые стратегии и развивала направление кафе.

Позже он развивал собственные проекты, среди которых сеть кофеен IDEALIST и энерготрейдинговая компания Centurion Group SA в Швейцарии.

"Укрнафта"

В ноябре 2022 года Сергей Корецкий стал директором "Укрнафты" и "Укртатнафты". Предприятие модернизировало оборудование и начало бурить новые буровые скважины.

В апреле 2025 года наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал Корецкого главой правления компании.

Работа в "Нафтогазе" во время войны

Корецкий возглавил "Нафтогаз" в сложный период, когда российские войска начали массированно атаковать газовую инфраструктуру Украины. Это привело к значительной потере суточной добычи газа.