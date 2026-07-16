Кабмин Корецкого. Рада утвердила обновленный состав правительства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Рады.

В Кабмин Корецкого войдут:

Первый вице-премьер, Минэнерго - Денис Шмыгаль,

Вице-премьер по евроинтеграции - Всеволод Ченцов,

Вице-премьер, Минкульт - Татьяна Бережная,

МВД - Иван Выговский,

Министр финансов - Сергей Марченко,

Минздрав - Виктор Ляшко,

Минспорта - Матвей Бедный,

Минсоцполитики - Денис Улютин,

Минветеранов - Виталий Ким,

МОН - Андрей Бутенко,

Министр экономики и экологии - Александр Кравченко,

Министр аграрной политики - Тарас Высоцкий,

Минрегион - Виталий Безгин,

Мининфраструктуры - Николай Калашник (Киевская ОВА),

Минюст - Денис Маслов,

Минцифры - Оксана Ферчук.

Вакантными остаются должности руководителей Минобороны и Министерства иностранных дел. Эти две должности по процедуре голосуются отдельно, а кандидатов представляет президент.

Главой МИД по плану останется Андрей Сибига, а вот глава Минобороны будет новый - Игорь Клименко (глава МВД в Кабмине Юлии Свириденко).

Обновление Кабмина и отставка Федорова

Обновление Кабмина президент Владимир Зеленский запустил в воскресенье. Тогда же он сообщил, что Свириденко будет предложен новый пост. Уже во вторник Рада отправила премьера Юлию Свириденко в отставку, а вместе с ней и все ее правительство.

О том, что новым премьером будет Сергей Корецкий, стало известно почти сразу. Сначала об этом РБК-Украина сообщили источники, а вчера и сам Зеленский подтвердил эту кандидатуру.

Главной интригой до вчерашнего вечера оставался вопрос, останется министром обороны Михаил Федоров. Вчера вечером стало окончательно известно, что нет. Президент на встрече с нардепами из "Слуги народа" сообщил, что не будет подавать кандидатуру Федорова на министра. Среди причин, по данным РБК-Украина, конфликт Федорова с главкомом Александром Сырским.