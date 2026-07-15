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Почему Минобороны возглавит Клименко? Источник объяснил мотивацию Зеленского

21:46 15.07.2026 Ср
1 мин
В замысел президента входит и Выговский на должности нового главы МВД
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Почему Минобороны возглавит Клименко? Источник объяснил мотивацию Зеленского Фото: Игорь Клименко (facebook.com_zelenskyy.official)
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Кандидатом на должность министра обороны Украины вместо Михаила Федорова стал глава МВД Игорь Клименко. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский надеется навести порядок с мобилизацией.

Об этом РБК-Украина сообщил источник из фракции "Слуги народа".

Один из собеседников издания во фракции СН объяснил, почему глава государства выбрал именно Клименко.

По его словам, Зеленский видит ситуацию следующим образом: поскольку МВД возглавит соратник Клименко, Иван Выговский, то президент надеется, что они в совместной работе смогу навести порядок с мобилизацией.

Напомним, источники РБК-Украина сегодня рассказали, почему Зеленский решил лишить Федорова должности министра обороны. В частности, в ходе заседания фракции СН глава государства заявил, что у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.

Отметим, что перезапуск правительства начался еще 12 июля. В тот день Владимир Зеленский провел встречу с тогдашним премьер-министром Юлией Свириденко, после которой объявил о намерении обновить состав Кабмина и предложил ей новый пост.

Накануне Верховная Рада поддержала отставку Свириденко, что означает прекращение полномочий всего правительства. Уже 16 июля парламент, как ожидается, назначит нового премьера - Сергея Корецкого и утвердит обновленный состав Кабмина.

РБК-Украина также писала, кто войдет в состав нового правительства Сергея Корецкого.

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