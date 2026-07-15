Почему Минобороны возглавит Клименко? Источник объяснил мотивацию Зеленского
Кандидатом на должность министра обороны Украины вместо Михаила Федорова стал глава МВД Игорь Клименко. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский надеется навести порядок с мобилизацией.
Об этом РБК-Украина сообщил источник из фракции "Слуги народа".
Один из собеседников издания во фракции СН объяснил, почему глава государства выбрал именно Клименко.
По его словам, Зеленский видит ситуацию следующим образом: поскольку МВД возглавит соратник Клименко, Иван Выговский, то президент надеется, что они в совместной работе смогу навести порядок с мобилизацией.
Напомним, источники РБК-Украина сегодня рассказали, почему Зеленский решил лишить Федорова должности министра обороны. В частности, в ходе заседания фракции СН глава государства заявил, что у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.
Отметим, что перезапуск правительства начался еще 12 июля. В тот день Владимир Зеленский провел встречу с тогдашним премьер-министром Юлией Свириденко, после которой объявил о намерении обновить состав Кабмина и предложил ей новый пост.
Накануне Верховная Рада поддержала отставку Свириденко, что означает прекращение полномочий всего правительства. Уже 16 июля парламент, как ожидается, назначит нового премьера - Сергея Корецкого и утвердит обновленный состав Кабмина.
РБК-Украина также писала, кто войдет в состав нового правительства Сергея Корецкого.