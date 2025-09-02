ua en ru
Фицо подготовил послания для Зеленского по итогам встречи с Путиным

Вторник 02 сентября 2025 20:31
Фицо подготовил послания для Зеленского по итогам встречи с Путиным Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Словакии Роберт Фицо намерен передать президенту Украины Владимиру Зеленскому послания, которые он подготовил в результате встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу словацкого правительства в Facebook.

По словам Фицо, у него помимо официальной встречи с Путиным в Китае также была почти часовая дискуссия тет-а-тет, во время которой основной темой стала на войне в Украине.

"Президент Путин проинформировал меня о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и о перспективах завершения этого военного конфликта. Из этого важного обсуждения я сделал несколько выводов и посланий, которые намерен в пятницу передать президенту Украины Владимиру Зеленскому", - добавил премьер.

Также он уточнил, что перед отъездом провел отдельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, вчера, 1 сентября, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что он в пятницу, 5 сентября, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время сегодняшних переговоров с Путиным Фицо заявил, что встреча с Зеленским состоится в Ужгороде.

Стоит заметить, что встреча Зеленского и Фицо пройдет после нескольких ударов украинских защитников по нефтепроводу "Дружба", по которому Словакия получает российскую нефть.

