Сколько военных РФ сейчас в Украине: Сырский назвал цифры

Напомним, за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превышает потери в любой войне после Второй мировой.

Эта цифра включает убитых, раненых и пропавших без вести. В то же время только погибших российских оккупантов с февраля 2022 года насчитывается 325 000.

Отметим, недавно спецназовцы Украины совершили серию успешных атак по российским аэропортам. В результате уничтожено и повреждено 15 бортов, что нанесло стране-агрессору ущерб более чем на 1 миллиард долларов и ослабило удары по Украине.

В январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в декабре 2025 года страна-агрессор в боях против Украины теряла 1000 солдат в день. Он подчеркнул, что речь идет именно об убитых россиянах.

Кроме того, 31 декабря Александр Сырский заявил, что украинская армия в 2025 году обезвредила сотни тысяч российских солдат. Он назвал ВСУ "одной из самых сильных и опытных армий в мире", и добавил, что "420 тысяч обезвреженных российских оккупантов" за прошлый год является ярким тому свидетельством.