Скільки військових РФ зараз в Україні: Сирський назвав цифри

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

За останні пів року чисельність російських військових в Україні залишається приблизно на одному рівні - 711-712 тисяч осіб разом з оперативним резервом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам.

Читайте також: "Баланс окупантів - від'ємний": РФ вдруге за війну встановила антирекорд за втратами

Фото: Олександр Сирський (інфографіка РБК-Україна)

За його словами, окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська.

"Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців", - повідомив генерал.

Нагадаємо, за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.

Ця цифра включає вбитих, поранених і зниклих безвісти. Водночас тільки загиблих російських окупантів з лютого 2022 року налічується 325 000.

Зазначимо, нещодавно спецпризначенці України здійснили серію успішних атак по російських летовищах. У результаті знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало країні-агресорці збитків на понад 1 мільярд доларів та послабило удари по Україні.

У січні генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в грудні 2025 року країна-агресорка в боях проти України втрачала 1000 солдатів на день. Він наголосив, що йдеться саме про вбитих росіян.

Крім того, 31 грудня Олександр Сирський заявив, що українська армія у 2025 році знешкодила сотні тисяч російських солдатів. Він назвав ЗСУ "однією з найсильніших і найдосвідченіших армій у світі", і додав, що "420 тисяч знешкоджених російських окупантів" за минулий рік є яскравим тому свідченням.

