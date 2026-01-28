Исторический антирекорд: потери РФ превысили масштабы всех войн со времен Второй мировой

За все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превышает потери в любой войне после Второй мировой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Издание со ссылкой на данные Канадского центра разведки и безопасности (CSIS) пишет, что российские войска понесли почти 1,2 миллиона потерь в войне в Украине. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя.

Отмечается, что эта цифра включает убитых, раненых и пропавших без вести. В то же время только погибших российских солдат с февраля 2022 года насчитывается 325 000.

"Ни одно крупное государство не понесло таких потерь или смертей ни в одной войне со времен Второй мировой войны", - отмечает CSIS.

Канадский центр для сравнения привел количество жертв и погибших на поле боя в США: 54 487 погибших во время Корейской войны и 47 434 погибших во время Вьетнамской войны.

В то же время CSIS отметил, что, несмотря на огромные человеческие потери, российские войска продвигаются "чрезвычайно медленно на поле боя". Например, на Покровском направлении оккупанты продвигались в среднем лишь на 70 метров в день.

"Это медленнее, чем самые жестокие наступательные кампании за последнее столетие, включая известную кровавую битву на Сомме во время Первой мировой войны", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что Россия "становится экономической державой второго или третьего эшелона", поскольку ее экономика находится под давлением из-за войны.