НАТО планирует предоставить Украине 60 млрд долларов: в Альянсе раскрыли планы на 2026 год
Страны НАТО в следующем году планируют выделить Украине около 60 млрд долларов. Кроме того, Альянс планирует сотрудничать с украинской оборонной промышленностью, используя ее знания и опыт.
Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне".
"Помощь по этим пакетам (в рамках инициативы PURL - ред.) или уже предоставлена, или она еще находится в процессе поступления в Украину. Мы активно работаем над организацией и финансированием следующих пакетов. Это долгосрочная и масштабная инициатива, поэтому общий объем поддержки будет значительным", - заявил Тернер.
По его словам, это ключевой элемент в общей военной помощи Украине, которую предоставляют союзники Альянса.
"Например, в 2024 году страны НАТО предоставили Украине военной помощи на более 50 млрд долларов. Окончательные цифры за этот год еще не определены. Правительство Украины уведомило своих партнеров, в частности в НАТО, что в 2026 году общий оборонный бюджет страны составит 120 млрд долларов, из которых половину профинансирует Украина, а половину - международные партнеры", - сказал он.
Глава представительства Альянса в Украине также подчеркнул, что инициатива PURL является очень важной частью этой общей поддержки, хотя общая помощь не ограничивается только ею.
"Выделение 60 млрд в следующем году - это очень большая и практическая поддержка, опять же, инициатива PURL. Это жизненно необходимая поддержка", - добавил Тернер.
По его словам, НАТО также хочет работать с украинской промышленностью и инновациями. Важно понять и изучить, как Украина переходит от создания концепции способности к передаче вооружения в применение на поле боя за считанные недели.
"Есть так называемый Комплексный пакет помощи НАТО Украине (КПД), который предусматривает целый ряд направлений предоставления нелетальной поддержки Украины. Он охватывает как помощь, связанную с условиями на поле боя, так и долгосрочные программы, например, поддержку больниц или помощь ветеранам. Это является одним из приоритетных направлений помощи НАТО", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам дипломата, в Польше действует совместный центр, который занимается изучением и внедрением боевого опыта и помощью в противодействии угрозам на поле боя.
"Очень важно работать с Украиной над достижением ряда целей для дальнейшего повышения нашей взаимосовместимости, а также над некоторыми приоритетными реформами. Всегда бывает так, что потенциальные члены НАТО, знаете, проводят реформы, которые хотели бы видеть члены НАТО, и Украина делает значительный прогресс в проведении таких реформ", - подытожил Тернер.
Что предшествовало
Напомним, в сентябре стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.
Как рассказывал президент Владимир Зеленский, он рассчитывает на выделение странами Европы по 1 млрд евро в месяц на закупку американского оружия в рамках механизма PURL.
