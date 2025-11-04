Норвегия в 2026 году выделит 7 миллиардов долларов на украинскую оборону, - Шмыгаль

Норвегия в следующем году выделит Украине семь миллиардов долларов на оборонные нужды. Также Украина и Норвегия развернут совместное оборонное производство на украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль сообщил, что во время рабочего визита в Норвегию встретился со своим коллегой Торе Сандвиком и получил приглашение на встречу министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF). Украина впервые примет участие в таком формате.

Также по итогам встречи подписано несколько документов:

меморандум о единых стандартах качества оборонной продукции, произведенной или поставленной в рамках совместных соглашений между государствами;

меморандум о создании совместного оборонного предприятия в Украине силами украинской и норвежской компаний.

"Обсудили с коллегой приоритетные потребности ВСУ и усиление противовоздушной обороны. Украина готова делиться опытом в противодействии вражеским дронам", - отметил министр.

Шмыгаль добавил, что Сандвик со своей стороны подтвердил дальнейшую поддержку Украины. Норвегия в следующем году выделит семь миллиардов долларов, чтобы помочь Украине обеспечить оборонные нужды.

"Благодарен правительству и народу Норвегии за весомый вклад, предоставление F-16 и поддержку украинской авиации, за участие в инициативе PURL и в Коалиции морских возможностей", - резюмировал Шмыгаль.