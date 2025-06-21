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Зеленский: на территории Украины 695 тысяч оккупантов, напротив Харькова и Сум - 52 тысячи

Киев, Суббота 21 июня 2025 14:25
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Зеленский: на территории Украины 695 тысяч оккупантов, напротив Харькова и Сум - 52 тысячи Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На территории Украины находится 695 тысяч российских захватчиков. На территории РФ напротив Харькова и Сум - еще 52 тысяч вражеских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

"На сегодня 695 тысяч российских военных на территории Украины. Плюс Курское, Белгородское направления. Я имею в виду там, где они напротив Харькова, напротив Сум. То есть, есть еще соответствующее количество людей с Сумского направления, примерно 52 тысячи", - сказал Зеленский.

Напомним, в ноябре 2024 года источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ сообщил, что Россия держит в Украине до 575 тысяч войск. По словам собеседника, россияне хотели увеличить численность своих войск в Украине до 690 тысяч до конца года, но не удалось.

Также тогда в Курской области находилась 11-тысячная группировка солдат КНДР. В целом же российская группировка в Курской области насчитывала 59 тысяч солдат.

В прошлом декабре главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что за прошлый год Россия нарастила группировку войск в Украине на 100 тысяч.

Потери армии РФ

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, потери оккупационных войск в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 1 млн солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили десятки тысяч единиц техники врага.

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