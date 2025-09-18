Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной
Более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты "видят себя госслужащими".
"Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится", - добавил диктатор.
Он предложил выбирать среди военных РФ таких людей, которые "хотят и склонны к такому виду деятельности", как работа в органах власти.
Информация ГУР о количестве российских солдат
Напомним, 3 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что размер сухопутной армии РФ, которая воюет украинских защитников, составляет около 620 тысяч человек.
Он уточнил, что среди этих 620 тысяч более 200 тысяч - это штурмовые подразделения, которые участвуют в боях и находятся на линии фронта.
Также Скибицкий добавил, что еще 35 тысяч военнослужащих росгвардии охраняют самые важные объекты на временно оккупированных территориях.
При этом в войне участвуют войска, которые осуществляют логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота РФ, авиации.