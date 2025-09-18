ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной

Москва, Четверг 18 сентября 2025 20:09
UA EN RU
Путин назвал численность своей армии на войне с Украиной Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Путин на встрече с лидерами фракций прокомментировал идею о квотах для российских солдат в органах власти. По его словам, не все оккупанты "видят себя госслужащими".

"Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится", - добавил диктатор.

Он предложил выбирать среди военных РФ таких людей, которые "хотят и склонны к такому виду деятельности", как работа в органах власти.

Информация ГУР о количестве российских солдат

Напомним, 3 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что размер сухопутной армии РФ, которая воюет украинских защитников, составляет около 620 тысяч человек.

Он уточнил, что среди этих 620 тысяч более 200 тысяч - это штурмовые подразделения, которые участвуют в боях и находятся на линии фронта.

Также Скибицкий добавил, что еще 35 тысяч военнослужащих росгвардии охраняют самые важные объекты на временно оккупированных территориях.

При этом в войне участвуют войска, которые осуществляют логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота РФ, авиации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Войска РФ Война в Украине
Новости
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной