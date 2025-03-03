В ГУР назвали численность войск РФ, участвующих в войне против Украины

Численность сухопутной армии России, воюющей против Украины, составляет 620 тысяч человек. Также есть тыловые подразделения.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Если мы говорим о сухопутном компоненте - это примерно 620 тысяч, причем более 200 тысяч - это те штурмовые подразделения, которые участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта", - сказал он.

Кроме того, рассказал Скибицкий, есть еще 35 тысяч военнослужащих росгвардии, которые обеспечивают оккупационные власти, осуществляют охрану наиболее важных объектов на временно оккупированных территориях. Согласно их планам, при необходимости они могут выполнять задачи во втором эшелоне противника при организации обороны.

Также необходимо еще добавить те войска, которые осуществляют логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота РФ, авиации, которая непосредственно не базируется, например, в районах боевых действий, но привлекается для нанесения боевых ударов, сообщил Скибицкий.

"Ведь агрессор на сегодня использует более 20 аэродромов, авиационных баз на территории России для нанесения и бомбовых, и ракетных ударов по нашей территории", - пояснил заместитель начальника ГУР.

Ранее заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что российская армия теряет на поле боя больше людей, чем набирает на контракт.

По его данным, в 2024 году в российскую армию на контракт набрали не менее 427 тысяч военнослужащих. "То есть ежемесячно армия РФ пополнялась примерно на 36 тысяч военных. А в течение последнего квартала 2024 года и января 2025 года агрессор ежемесячно терял более 40 тысяч солдат на поле боя в Украине", - сказал он.

В то же время, как отметил Гаврилюк, Путин пытается больше затягивать в свое войско заключенных, жителей временно оккупированных территорий, солдат из Северной Кореи, наемников из многих стран мира.