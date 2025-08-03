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Украинская авиация переходит на стандарты НАТО: Шмыгаль представил дорожную карту

Киев, Воскресенье 03 августа 2025 17:28
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Украинская авиация переходит на стандарты НАТО: Шмыгаль представил дорожную карту Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Минобороны совместно с Воздушными силами создали дорожную карту развития возможностей украинской авиации. Документ разработали на основе Доктрины воздушной мощи НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram-канале.

Как пояснил министр, Доктрина воздушной мощи НАТО - это стратегический документ о принципах и способах применения воздушных сил Альянса для безопасности и сдерживания агрессии.

"Эта доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров. Дорожная карта структурирована в соответствии с ключевыми функциями, определенными Доктриной НАТО", - рассказал Шмыгаль.

Дорожную карту, по его словам, сегодня представили президенту Владимиру Зеленскому. Ее цель - усилить способности Украины:

  • применять авиацию во время объединенных операций и операций в рамках деятельности НАТО;
  • наносить эффективное поражение врагу во время текущей агрессии;
  • предотвратить продвижение врага и сдержать его в будущем.

"Благодаря этому документу Воздушные силы ВСУ приобретут возможности сдерживать агрессию противника через способность применять воздушную мощь по стандартам НАТО", - добавил министр обороны.

Напомним, в воскресенье, 3 августа, президент Зеленский назначил Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил. До этого он год был исполняющим обязанности командующего после того, как с должности уволили Николая Олещука.

До командования Воздушными силами Кривоножко руководил Воздушным командованием "Центр". За эффективное управление получил в 2023 году звание Героя Украины и "Золотую Звезду". Больше о новом командующем - читайте в материале РБК-Украина.

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Денис Шмыгаль Воздушные силы Украины ВСУ
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